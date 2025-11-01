Milan-Roma il pronostico marcatori | occhio ai gol dell’ex
Dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma, la Roma si prepara ad affrontare una gara delle gare più complicate di questo inizio di campionato. I giallorossi infatti, domani alle ore 20:45, scenderanno in campo contro il Milan di Massimiliano Allegri che, forse, è una delle avversarie più ostiche da affrontare in questo momento. Nonostante qualche punto perso per strada, i rossoneri sono un mix di esperienza e spensieratezza che potrebbe creare non pochi problemi alla compagine guidata da Gian Piero Gasperini. A tal proposito, è il momento di vedere chi potrebbe andare a segno in questo match con il pronostico marcatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Allegri fa il bollettino dell’infermeria rossonera: anche contro la Roma sarà emergenza in casa Milan - facebook.com Vai su Facebook
Verso Milan-Roma, Florenzi: "Chi si gioca di più domani sera? I rossoneri perchè..." - X Vai su X
Pronostico Milan-Roma: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse sul big match della 10° giornata di Serie A - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 10° giornata Serie A. Si legge su betitaliaweb.it
PRONOSTICO MILAN-ROMA QUOTE - Roma quote analisi statistiche precedenti 10ª giornata Serie A in programma domenica 2 novembre alle 20. gazzetta.it scrive
Pronostico AC Milan vs AS Roma – 2 Novembre 2025 - AS Roma accende la serata del 2 Novembre 2025 alle 20:45 al Stadio Giuseppe Meazza. Riporta news-sports.it