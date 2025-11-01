Milan-Roma GRATIS su Dazn anche senza abbonamento | come vederla

Milan-Roma GRATIS su Dazn. La grande sfida tra Milan e Roma sarà trasmessa gratis in chiaro su DAZN. L’emittente offrirà la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro di San Siro, in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45, anche a chi non è abbonato. Ma attenzione: i posti sono limitati e servirà registrarsi in anticipo. Come già accaduto nelle ultime stagioni, DAZN metterà a disposizione cinque partite gratuite di Serie A nel corso dell’anno. Il primo appuntamento del 202526 sarà proprio il big match Milan-Roma, visibile in chiaro per un massimo di due milioni di utenti non abbonati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

