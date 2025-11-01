Milan Roma arrivano buone notizie su Leao! Per Allegri sarà titolare nella sfida? il rossonero ha un importante precedente contro i giallorossi i dettagli

Calcionews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leao recupera e Allegri lo schiera dall’inizio in Milan Roma? il portoghese punta a ripetere la prestazione vissuta in passato contro i giallorossi L’allarme legato a Rafael Leão è ufficialmente rientrato. L’infiammazione all’anca che aveva costretto Max Allegri a sostituirlo all’intervallo della sfida contro l’Atalanta sembrava potesse metterne in dubbio la presenza domani sera a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan roma arrivano buone notizie su leao per allegri sar224 titolare nella sfida il rossonero ha un importante precedente contro i giallorossi i dettagli

© Calcionews24.com - Milan Roma, arrivano buone notizie su Leao! Per Allegri sarà titolare nella sfida? il rossonero ha un importante precedente contro i giallorossi, i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

milan roma arrivano buoneMilan, buone notizie verso la Roma: recuperati Jashari ed Estupinan - All'indomani della partita pareggiata contro l'Atalanta, l'infermeria fa sorridere Allegri: i due giocatori ci saranno domenica contro i giallorossi ... Si legge su ilromanista.eu

milan roma arrivano buoneMilan, Pulisic brucia le tappe? Nel mirino la gara contro la Roma - I giocatori che torneranno a disposizione quasi certamente per la gara contro la ... Segnala europacalcio.it

milan roma arrivano buoneBuone notizie in vista della Roma. Il CorSport: "Oggi Estupinan e Jashari in gruppo" - In un periodo dove l'infermeria è super affollata non potevano arrivano notizie migliori per Massimiliano Allegri in vista della delicata ed importante sfida di domenica contro la ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Arrivano Buone