Milan Roma arrivano buone notizie su Leao! Per Allegri sarà titolare nella sfida? il rossonero ha un importante precedente contro i giallorossi i dettagli
Leao recupera e Allegri lo schiera dall’inizio in Milan Roma? il portoghese punta a ripetere la prestazione vissuta in passato contro i giallorossi L’allarme legato a Rafael Leão è ufficialmente rientrato. L’infiammazione all’anca che aveva costretto Max Allegri a sostituirlo all’intervallo della sfida contro l’Atalanta sembrava potesse metterne in dubbio la presenza domani sera a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
