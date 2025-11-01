Milan-Roma Allegri | Leao è a posto Gimenez vediamo
Milano, 1 novembre 2025 - “Abbiamo perso un po' di giocatori dop o gli impegni delle Nazionali, sono cose che succedono: stiamo affrontando la situazione nel migliore dei modi, anche se giocano sempre gli stessi”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, domani alle 20.45 a San Siro: “Grande sfida, Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica alla squadra, come all'Atalanta. Nel 2025 ha vinto più trasferte di tutti. E in questa stagione è prima anche per clean sheets”. Il bollettino medico: “Leao è a posto. Tomori non ha problemi particolari al ginocchio, ma ha preso un bel colpo: molto complicato che ci sia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Dalla finale di Coppa Italia a Milan-Roma, #Allegri contro #Gasperinj, atto 30 ? - X Vai su X
Guida dirigerà Milan-Roma I PRECEDENTI - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Ci aspettiamo molto da Nkunku" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Si legge su tuttomercatoweb.com
Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Il tecnico rossonero alla vigilia della Roma: "Hanno qualità importanti, a volte nel calcio vengono fuori soluzioni che non ti aspetti. Scrive msn.com
Allegri: «Entrare nella testa di Leao non è semplice. Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità, sta facendo il mediano» - Max Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla situazione infortunati del Milan in vista del match contro la Roma ... Da ilnapolista.it