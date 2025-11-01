Milan-Roma Allegri | Leao è a posto Gimenez vediamo

Milano, 1 novembre 2025 - “Abbiamo perso un po' di giocatori dop o gli impegni delle Nazionali, sono cose che succedono: stiamo affrontando la situazione nel migliore dei modi, anche se giocano sempre gli stessi”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, domani alle 20.45 a San Siro: “Grande sfida, Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica alla squadra, come all'Atalanta. Nel 2025 ha vinto più trasferte di tutti. E in questa stagione è prima anche per clean sheets”. Il bollettino medico: “Leao è a posto. Tomori non ha problemi particolari al ginocchio, ma ha preso un bel colpo: molto complicato che ci sia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

