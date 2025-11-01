Milan-Roma Allegri | Complimenti a Gasperini Leao sta bene

I riflettori della decima giornata di Serie A sono puntati sul big match tra Milan e Roma, in programma domani, domenica 2 novembre, a San Siro alle 20:45. I giallorossi, reduci dal successo per 2-1 contro il Parma, si trovano in vetta alla classifica insieme al Napoli, a +3 proprio sui rossoneri. Alla vigilia della gara, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, complimentandosi con Gasperini per il lavoro svolto finora: " Complimenti a Gasperini per l'impronta che ha dato subito alla squadra. Nel 2025 ha vinto più trasferte e ha avuto più clean sheet. Noi nelle ultime abbiamo sempre subito gol, dovremo essere bravi a invertire la tendenza ".

