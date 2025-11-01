Milan novità Jashari Rayan colpo possibile? Rabiot e Pulisic | ecco quando possono rientrare

Milan, le ultime notizie sugli infortunati: Jashari, Pulisic e Rabiot. Colpo Rayan per il futuro? Due punte nel mirino. Le top news del primo novembre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, novità Jashari. Rayan colpo possibile? Rabiot e Pulisic: ecco quando possono rientrare

News recenti che potrebbero piacerti

Il #Milan tra urgenze di mercato, (possibili) novità societarie e un caso-#Giménez da risolvere L'editoriale di Lorenzo De Angelis - facebook.com Vai su Facebook

Jashari, c’è già chi ti stronca: “È un altro De Ketelaere, al Milan sarà una riserva” - Walter Baseggio, ex centrocampista belga, ma di chiare origini italiane, pilastro dell’Anderlecht e della nazionale (con, in carriera, pure una parentesi non fortunata al Treviso) è molto scettico ... Segnala tuttosport.com

Milan: non solo Jashari: lo scambio porta un altro mediano - Il belga è atterrato nella serata di ieri a Milano e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e subito dopo si metterà a disposizione di Allegri. Da calciomercato.it

Milan, Jashari è a Casa Milan per le firme: giovedì il primo allenamento - Dopo mesi di trattative e offerte, arriva finalmente al termine l’operazione che vedrà Ardon Jashari indossare la maglia del Milan a partire dalla stagione 2025/2026. Scrive gianlucadimarzio.com