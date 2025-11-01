Milan Leao rinnova | Pulisic infastidito? Pro e contro dell’adeguamento

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il possibile rinnovo di Leao può spostare gli equilibri: due possibili scenari. Ecco l'analisi del nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao rinnova pulisic infastidito pro e contro dell8217adeguamento

© Pianetamilan.it - Milan, Leao rinnova: Pulisic infastidito? Pro e contro dell’adeguamento

Contenuti che potrebbero interessarti

milan leao rinnova pulisicVerso Milan-Roma: problema all'anca per Leao, Pulisic ci prova per la panchina? - Il Milan si avvicina al big match di domenica sera contro la Roma con più di un problema in termini di infortuni: Jashari ed Estupiñan sono tornati in gruppo, col primo che, però, difficilmente sarà a ... Secondo sport.sky.it

milan leao rinnova pulisicMilan, da Leao e Tomori a Pulisic e Rabiot: Allegri aggiorna sulle loro condizioni - Il tecnico dei rossoneri ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma ... Da msn.com

milan leao rinnova pulisicAllegri: "Leao ok. Pulisic torna a Parma, più difficile Rabiot" - it, benvenuti a Milanello dove tra poco Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa in vista della gara di domani sera a San Siro contro la Roma, valida ... Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Leao Rinnova Pulisic