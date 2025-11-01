Milan Leao e Pulisic mai insieme dal 1? in Serie A | un’assenza che pesa L’analisi

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan attende di riavere Leao e Pulisic, di nuovo, insieme dal 1': due assenze pesanti che hanno limitato il potenziale offensivo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao e pulisic mai insieme dal 1 in serie a un'assenza che pesa l'analisi

© Pianetamilan.it - Milan, Leao e Pulisic mai insieme dal 1? in Serie A: un’assenza che pesa. L’analisi

