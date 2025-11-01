Milan Adani sentenzia | Sucic rievoca i grandi croati come Boban e Prosinecki

Adani sorprende a 'La Domenica Sportiva': "Sucic ricorda Boban". Un paragone azzardato o ci ha visto lungo?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Adani sentenzia: “Sucic rievoca i grandi croati come Boban e Prosinecki”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Adani ha parlato del mercato del Milan, il messaggio è per un giocatore in particolare - facebook.com Vai su Facebook

$Adani: "Il percorso di $Allegri col $Milan, va visto con ottimismo e va rispettato" $SempreMilan - X Vai su X

Inter, per il dopo Sommer è derby con il Milan per Caprile ma c’è anche Meret. Juventus, Palestra è più di un’idea e piace anche Sucic della Real Sociedad. Fiorentina ... - Ovviamente stiamo parlando della prossima estate ma questi mesi saranno decisivi per capire le strategie di alcuni club. Come scrive tuttomercatoweb.com

Adani stupito da Allegri e da ciò che ha visto fare al Milan: “È quello che chiedevo e che speravo” - La sconfitta all'esordio contro la Cremonese non ha fatto abbattere la squadra di Massimiliano Allegri il quale è stato bravo insieme al suo staff a ... Scrive fanpage.it

Il Milan vola, Adani: "Allegri ha finalmente proposto calcio, si è evoluto: ci ho sempre creduto" - Milan Lele Adani nelle proprie stories Instagram ha commentato la grande prestazione della formazione di Max Allegri: "Padre tempo sta operando. Si legge su tuttomercatoweb.com