Milan a lavoro per blindare il futuro | trattative iniziate per il rinnovo di Emanuele Sala

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, il giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto sul lavoro dei rossoneri anche in prospettiva futura. Al lavoro per il rinnovo di Emanuele Sala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan a lavoro per blindare il futuro trattative iniziate per il rinnovo di emanuele sala

© Pianetamilan.it - Milan a lavoro per blindare il futuro: trattative iniziate per il rinnovo di Emanuele Sala

Approfondisci con queste news

milan lavoro blindare futuroUltim’ora Milan: finalmente rinnova, ecco cosa filtra - Il Milan è pronto a blindare un elemento chiave della squadra di Allegri: il club al lavoro per rinnovare il contratto del rossonero. Segnala spaziomilan.it

milan lavoro blindare futuroCalciomercato Milan, passi in avanti per il rinnovo del titolarissimo: l’ha detto in diretta Matteo Moretto - Calciomercato Milan, passi in avanti per il rinnovo del titolarissimo: l’ha detto in diretta Matteo Moretto. Come scrive milannews24.com

Milan al lavoro per blindare Suso senza clausola - Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo dei dirigenti rossoneri è di rinnovargli il contratto eliminando la clausola rescissoria da 38 milioni di euro. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Lavoro Blindare Futuro