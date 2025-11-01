Michela Giraud si unisce al cast vocale di Zootropolis 2

Durante la finale di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, che è stata trasmessa in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+, Michela Giraud ha annunciato la sua partecipazione al cast vocale italiano di Zootropolis 2, il nuovo film d’animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre. Michela Giraud presterà la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “Squame e Trame del Mistero”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it