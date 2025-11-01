Michela Giraud si unisce al cast vocale di Zootropolis 2
Durante la finale di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, che è stata trasmessa in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+, Michela Giraud ha annunciato la sua partecipazione al cast vocale italiano di Zootropolis 2, il nuovo film d’animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre. Michela Giraud presterà la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “Squame e Trame del Mistero”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Guarda un po' chi è passata a trovarci sul palco della Finale di #IGT ... Michela Giraud - facebook.com Vai su Facebook
Reposted by Michela Giraud - X Vai su X
Zootropolis 2 | Michela Giraud tra i nuovi doppiatori - L'attrice e comica Michela Giraud sarà tra i nuovi doppiatori italiani di Zootropolis 2, l'atteso nuovo film animato targato Disney. Si legge su universalmovies.it
GialappaShow riparte: cast, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - La nuova stagione del programma comico prenderà il via lunedì 20 ottobre alle 21. Secondo corriere.it