Max Allegri è pronto per una gara davvero complessa e cioè quella tra il suo Milan e la Roma. Andiamo a leggere tutto quello che ha raccontato. Siamo sicuramente di fronte a un match molto importante sotto diversi punti di vista, Allegri in conferenza stampa ha parlato di alcuni aspetti importanti. (ANSA) tvplay.it Come riportato da SportMediaset ha specificato: “ Secondo me Nkunku può fare la punta, così come Leao. Si può giocare anche senza centravanti. Dobbiamo essere bravi con gli inserimenti da dietro. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Mi incuriosisce molto”, le parole di Max Allegri in conferenza stupiscono i tifosi del Milan