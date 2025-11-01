Mi incuriosisce molto le parole di Max Allegri in conferenza stupiscono i tifosi del Milan
Max Allegri è pronto per una gara davvero complessa e cioè quella tra il suo Milan e la Roma. Andiamo a leggere tutto quello che ha raccontato. Siamo sicuramente di fronte a un match molto importante sotto diversi punti di vista, Allegri in conferenza stampa ha parlato di alcuni aspetti importanti. (ANSA) tvplay.it Come riportato da SportMediaset ha specificato: “ Secondo me Nkunku può fare la punta, così come Leao. Si può giocare anche senza centravanti. Dobbiamo essere bravi con gli inserimenti da dietro. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questo progetto politico mi incuriosisce molto, sarebbe aria fresca per la politica nazionale... @inprimopiano https://www.ilmessaggero.it/politica/progetto_civico_quanto_vale_voti_onorato_silvia_salis_leader_centrosinistra-9149250.html - facebook.com Vai su Facebook