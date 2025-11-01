Meteo Roma del 01-11-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì mattina ascolto per le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con isolati piovaschi tra Liguria e Piemonte tra la serata la notte tempo in peggioramento con qualche precipitazione sui settori Alpini e prealpini al centro tempo sta al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto tra la krapena notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con un Rosita Alter al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali piogge sulla Sicilia Orientale al pomeriggio poche variazioni con ancora precipitazioni sulla Sicilia maggiori spazi di sereno sulle regioni peninsulari io te l'ha tenuta ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi più coperto sulle Isole maggiori temperature minime in calo al centro-nord stabili un rialzo al nord massime stazionarie un evento su tutta la penisola previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Meteo: inizio Novembre tra piovaschi e caldo anomalo: 24°C a Roma, 18°C a Milano, parla Lorenzo Tedici - facebook.com Vai su Facebook
VINCIAMO NOI AL MAPEI STADIUM! ? DECIDE LA RETE DI PAULO DYBALA NEL PRIMO TEMPO! ? E QUESTA CLASSIFICA NON CI DISPIACE #ASRoma #SassuoloRoma - X Vai su X
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween? - La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate. Lo riporta meteo.it
Meteo Roma Nord Oggi - A Roma Nord oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia, temperatura minima di 15°C e massima di 21°C. Lo riporta ilmeteo.it
Meteo Roma Bravetta Oggi - A Roma Bravetta oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, minima 15°C, massima 20°C. Da ilmeteo.it