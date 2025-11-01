Meteo | Previsioni per domenica 2 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3218m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it