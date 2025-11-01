Meteo le previsioni in Campania per sabato primo novembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato primo novembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3769m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3759m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato primo novembre 2025

