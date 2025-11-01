Meteo inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo | fino a 24°C a Roma 18°C a Milano

Periodicodaily.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Novembre inizia con temperature sopra la media e qualche piovasco: precipitazioni all’estremo Sud e a carattere sparso al Nord nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, mentre domani una nuova perturbazione atlantica porterà un po’ di maltempo al settentrione e sull’Alta Toscana. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che al di là di questi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

