Meteo inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo | fino a 24°C a Roma 18°C a Milano
(Adnkronos) – Novembre inizia con temperature sopra la media e qualche piovasco: precipitazioni all’estremo Sud e a carattere sparso al Nord nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, mentre domani una nuova perturbazione atlantica porterà un po’ di maltempo al settentrione e sull’Alta Toscana. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che al di là di questi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Inizio weekend tra sole e pioggia: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/czfwr3mz - facebook.com Vai su Facebook
Alta pressione protagonista a inizio settimana #previsioni #meteo - X Vai su X
Meteo: inizio Novembre tra piovaschi e caldo anomalo: 24°C a Roma, 18°C a Milano, parla Lorenzo Tedici - it, conferma un inizio del mese dei Santi con blande precipitazioni all’estremo Sud e a caratt ... Come scrive ilmeteo.it
METEO, INIZIO NOVEMBRE - it, conferma un inizio del mese dei Santi con blande precipitazioni all’estremo Sud e a caratt ... 9colonne.it scrive
Meteo – Autunno in stand-by per inizio Novembre, salvo qualche eccezione: ecco la tendenza - Autunno ko per inizio Novembre, a spuntarla è spesso la stabilità con clima relativamente mite in Italia: ecco la tendenza ... Scrive centrometeoitaliano.it