I messicani a Tzintzuntzan hanno iniziato a celebrare il Giorno dei morti (dia de los muertos), un momento dedicato a onorare i parenti e i propri cari defunti con veglie e altari fatti in casa ricoperti di fiori, cibo e fotografie. Le cerimonie si aprono con tributi ai neonati e ai bambini in quanto si ritiene che tornino a casa per primi. Si comincia la sera del 31 ottobre e si termina il 2 novembre. Le celebrazioni prevedono che intere famiglie puliscano e decorino le tombe, ricoperte di calendule arancioni o cempasuchil, che si ritiene guidino gli spiriti con il loro colore brillante e il loro profumo.

© Lapresse.it - Messico, a Tzintzuntzan si celebra el dia de los muertos