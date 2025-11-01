Meredith Kercher l' ex pm | Non è stata fatta giustizia un errore quell' interrogatorio ad Amanda

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex magistrato: "Diversi fattori fortuiti cambiarono il processo, non ero sereno quando dovetti chiedere la pena". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Meredith Kercher, l'ex pm: "Non è stata fatta giustizia, un errore quell'interrogatorio ad Amanda"

