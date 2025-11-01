Meredith Kercher il pm che coordinò le indagini | Una persona scappò all' estero subito dopo il delitto potrebbe essere coinvolta
A 18 anni dall?omicidio di Meredith Kercher a Perugia, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini, torna a parlare del caso. In un?intervista a "La. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scopri altri approfondimenti
A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, fanno rumore le parole di Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini ? mdst.it/47iVmpL - facebook.com Vai su Facebook
"Ci sono storie che non finiscono.. la mia è così. Si rovina la vita degli innocenti". Raffaele Sollecito torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher ma anche di Garlasco. #Tg1 Gian Vito Cafaro - X Vai su X
Delitto Meredith Kercher, ex pm fa il nome di un nuovo coinvolto: “Fuggì all’estero, ma nessun nuovo fascicolo” - Il pm che 18 anni fa coordinò le indagini sul delitto di Meredith Kercher avrebbe fatto alle autorità il nome di una nuova persona fuggita all'estero ... Segnala fanpage.it
Omicidio Meredith Kercher, spunta un insospettabile in fuga verso l’estero. Ma l’indagine resta chiusa - Perugia, 31 ottobre 2025 – Il pm storico del caso Meredith sostiene che ci fu un insospettabile in fuga verso l’estero pochi giorni dopo il delitto. Si legge su lanazione.it
Meredith Kercher, il pm che coordinò le indagini: «Una persona scappò all'estero subito dopo il delitto, potrebbe essere coinvolta» - A 18 anni dall’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini, torna a parlare del caso. Da msn.com