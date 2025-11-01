Su dazi e accordo commerciale con il Mercosur non ha dipanato tutti i dubbi l’incontro di ieri tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Esteri Antonio Tajani. Il commissario europeo ha aperto alle richieste di governo e agricoltori, ma ci sono questioni rimaste irrisolte. «Abbiamo trattato della reciprocità, argomento per noi essenziale», ha detto Lollobrigida a proposito dell’accordo con i Paesi del Sud America, «ciò che imponiamo ai nostri imprenditori in termini di fitofarmaci, di cura e benessere animale, non può essere ignorato dai paesi che vogliono importare in Europa abbattendo i costi di produzione in modo naturale e facendo concorrenza alle nostre produzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mercosur, restano i dubbi sull’intesa