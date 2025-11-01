Mercato straordinario domenica alla villa comunale

Chietitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il mercato straordinario a Chieti: l’appuntamento è per di domenica 2 novembre. Per tutta la mattinata le bancarelle degli ambulanti saranno presenti alla villa comunale, nell'area riservata al mercato del venerdì. Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp  . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Mercato straordinario domenica alla villa comunale - Per tutta la mattinata le bancarelle degli ambulanti saranno presenti alla villa comunale, nell'area riservata al ... Come scrive chietitoday.it

Sospeso il mercato straordinario di domenica 14 dicembre: “Accolte richieste delle associazioni” - Il Comune di Grosseto sospende il mercato straordinario di domenica 14 dicembre per il periodo di Natale a Grosseto ... Scrive grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Straordinario Domenica Villa