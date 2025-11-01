Mercato Juventus testa a testa con l’Inter per quell’obiettivo a zero | nerazzurri leggermente favoriti Tutti gli aggiornamenti

Mercato Juventus, duello di mercato per il centrale inglese in scadenza: i nerazzurri pronti a pagare subito per battere la concorrenza e i bianconeri. L’emergenza difensiva creata dal grave infortunio di Gleison Bremer (out fino a inizio 2026) obbliga la Juventus a guardare con urgenza al mercato di gennaio. Ma uno degli obiettivi più ambiti, un profilo perfetto per qualità ed età, rischia di sfumare ancor prima di iniziare, a causa dell’inserimento deciso dei rivali storici dell’ Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero infatti pronti a un’accelerata decisiva per battere la concorrenza, Juve compresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, testa a testa con l’Inter per quell’obiettivo a zero: nerazzurri leggermente favoriti. Tutti gli aggiornamenti

Nuovo Ds Juventus, c'è un testa a testa: il piano in vista di gennaio - La Juventus è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo e, secondo quanto riportato ...

Allenatore Juventus, la scelta subito dopo la sfida contro l'Udinese: è un testa a testa fra due tecnici. Le ultimissime sulla panchina bianconera - Allenatore Juventus, ore decisive per il nuovo tecnico: Spalletti o Palladino in pole.

La Juventus rialza la testa, ritrova gol e vittoria. E Brambilla consegna le chiavi a Spalletti - La Juventus trova la vittoria dopo un digiuno di un mese e mezzo e 8 partite.