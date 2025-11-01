Mercato Juve, Romano gela i bianconeri: il baby-fenomeno ha dato la sua priorità al Lione, si tratta solo per un prestito secco dal Real. Una pista che si raffredda, una porta che si chiude. Il mercato Juve e quello delle altre big d’Europa rischiano di veder sfumare uno degli obiettivi più affascinanti in vista di gennaio. Endrick, il baby-fenomeno brasiliano del Real Madrid, era uno dei nomi cerchiati in rosso per un colpo in prestito, ma il giocatore avrebbe già scelto la sua prossima destinazione. E non è Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante classe 2006 dà la «massima priorità» all’Olympique Lione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, irrompe il Lione: può anticipare i bianconeri e prendere quel gioiellino con la formula del prestito secco! Ultime