Mercato Juve irrompe il Lione | può anticipare i bianconeri e prendere quel gioiellino con la formula del prestito secco! Ultime

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, Romano gela i bianconeri: il baby-fenomeno ha dato la sua priorità al Lione, si tratta solo per un prestito secco dal Real. Una pista che si raffredda, una porta che si chiude. Il  mercato Juve  e quello delle altre big d’Europa rischiano di veder sfumare uno degli obiettivi più affascinanti in vista di gennaio.  Endrick, il baby-fenomeno brasiliano del  Real Madrid, era uno dei nomi cerchiati in rosso per un colpo in prestito, ma il giocatore avrebbe già scelto la sua prossima destinazione. E non è Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato  Fabrizio Romano, l’attaccante classe 2006  dà la «massima priorità» all’Olympique Lione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, irrompe il Lione: può anticipare i bianconeri e prendere quel gioiellino con la formula del prestito secco! Ultime

