Mercato Juve irrompe il Lione | può anticipare i bianconeri e prendere quel gioiellino con la formula del prestito secco! Ultime
Mercato Juve, Romano gela i bianconeri: il baby-fenomeno ha dato la sua priorità al Lione, si tratta solo per un prestito secco dal Real. Una pista che si raffredda, una porta che si chiude. Il mercato Juve e quello delle altre big d'Europa rischiano di veder sfumare uno degli obiettivi più affascinanti in vista di gennaio. Endrick, il baby-fenomeno brasiliano del Real Madrid, era uno dei nomi cerchiati in rosso per un colpo in prestito, ma il giocatore avrebbe già scelto la sua prossima destinazione. E non è Torino. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'attaccante classe 2006 dà la «massima priorità» all'Olympique Lione.
Endrick Juve: svanisce la suggestione per il brasiliano? Ha dato massima priorità al passaggio in quel club, l'ultima indiscrezione sul brasiliano non lascia dubbi - Ha dato massima priorità al passaggio in quel club in vista di gennaio.
Juventus, per gennaio si allontana l'idea Endrick: primi contatti col Lione di Fonseca - Sarà una delle possibili occasioni da cogliere per quelle squadre alla ricerca di un rinforzo per i rispettivi reparti d'attac ...
Spunta l'idea Guerreiro per la fascia. E Vlahovic... - In questo inizio di stagione, il campo sta già dando diverse indicazioni alla dirigenza della Juventus su come dovrà agire nella prossima sessione di mercato.