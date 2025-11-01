Mercato Inter Chivu chiede un mediano | Frendrup del Genoa in cima alla lista per gennaio
di Dario Bartolucci Mercato Inter, il tecnico vuole più equilibrio a centrocampo. Ci sono 20 milioni pronti per il colpo invernale! Le ultime. L’ Inter prepara le mosse per il mercato di gennaio, e in cima alla lista delle priorità di Cristian Chivu c’è un nuovo centrocampista. Il tecnico rumeno, che vuole una squadra alta, aggressiva e intensa, avrebbe chiesto alla dirigenza un giocatore capace di dare equilibrio e copertura, caratteristiche che attualmente mancano nella rosa nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in estate Marotta e Ausilio avevano provato a chiudere per Manu Koné, ma l’operazione con la Roma si era arenata a un passo dalla conclusione. 🔗 Leggi su Internews24.com
