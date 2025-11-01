Mercato immobiliare | settimana debole su prospettiva tassi fermi a dicembre

Si chiude un’altra settimana di debolezza per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, con l’attenzione degli investitori concentrata sulle riunioni delle banche centrali e rivolta anche alla stagione delle trimestrali entrata nel vivo da una sponda all’altra dell’Atlantico. Banche centrali: tutto come previsto o quasi. La Federal Reserve, mercoledì, ha tagliato i tassi di interesse americani, e il governatore Jerome Powell ha utilizzato un tono più da falco di quanto atteso. La BCE, il giorno dopo, ha confermato il costo del denaro, come previsto, al 2% e la presidente Christine Lagarde non ha lasciato indizi circa le scelte future. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

