Mensa a Metro 0 e Rifiuti 0 a Caggiano | detrazione sulla quota in cambio di 2 litri di olio di produzione familiare
Prosegue, a Caggiano, il programma ultraventennale e pluripremiato “Mensa a Metro 0 e Rifiuti 0”, una delle iniziative più virtuose d’Italia in tema di sostenibilità alimentare e riduzione degli sprechi. Rafforzando l’impegno per la filiera corta, il consumo responsabile e la valorizzazione del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Caggiano, la mensa scolastica riparte “a Metro 0 e Rifiuti 0” - X Vai su X
Caggiano, la mensa scolastica riparte “a Metro 0 e Rifiuti 0” - facebook.com Vai su Facebook
Detrazioni sulla mensa scolastica a chi conferisce olio di produzione familiare: ecco l’iniziativa di Caggiano - 2026 il progetto pluripremiato “Mensa a Metro 0 e Rifiuti 0”, una delle iniziative più virtuose d’Italia in tema di sostenibilità ... Scrive infocilento.it