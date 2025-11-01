La Mens Sana si allena nel suo quartier generale di Viale Sclavo in vista del derby di domani contro la Stosa Virtus. In casa biancoverde c’è entusiasmo e determinazione dopo i due larghi successi consecutivi delle ultime giornate ma anche consapevolezza che la prima stracittadina dell’anno sarà allo stesso tempo il primo vero banco di prova stagionale per una Note di Siena ancora in rodaggio. L’avversario è infatti di pari livello e il match potrebbe essere equilibrato e apertissimo. Tutti disponibili per coach Vecchi, con Perin che sembra essere sempre più dentro il sistema biancoverde così come Nepi, ex di turno, e determinante in attacco nelle ultime due uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana e Stosa Virtus, domani si fa sul serio. Calvellini ha fiducia: "Ci faremo trovare pronti"