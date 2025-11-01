Mens Sana e Stosa Virtus domani si fa sul serio Calvellini ha fiducia | Ci faremo trovare pronti
La Mens Sana si allena nel suo quartier generale di Viale Sclavo in vista del derby di domani contro la Stosa Virtus. In casa biancoverde c’è entusiasmo e determinazione dopo i due larghi successi consecutivi delle ultime giornate ma anche consapevolezza che la prima stracittadina dell’anno sarà allo stesso tempo il primo vero banco di prova stagionale per una Note di Siena ancora in rodaggio. L’avversario è infatti di pari livello e il match potrebbe essere equilibrato e apertissimo. Tutti disponibili per coach Vecchi, con Perin che sembra essere sempre più dentro il sistema biancoverde così come Nepi, ex di turno, e determinante in attacco nelle ultime due uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Un’altra stagione insieme! La Mens Sana Mesagne è felice di annunciare il rinnovo della collaborazione con Fika, che continua a supportarci anche per la stagione di Serie C Puglia 2025/26. Un brand giovane e innovativo che ha rivoluzionato il concett - facebook.com Vai su Facebook
Mens Sana e Stosa Virtus verso la stracittadina. Capitan Pannini: "Ci stiamo preparando bene" - Mancano solo due giorni alla prima stracittadina stagionale per la Note di Siena che al PalaEstra prosegue gli allenamenti ... msn.com scrive
Domenica derby tra Mens Sana e Virtus. Grande equilibrio, sarà sfida accesa - E’ iniziata ieri la settimana che porta alla seconda stracittadina della stagione, quella di domenica alle 18 al PalaEstra ... Scrive lanazione.it
Mens Sana e Stosa Virtus: conto alla rovescia per il derby. E’ tempo di acquistare i biglietti di accesso al PalaEstra - Prosegue il percorso di avvicinamento della Stosa al secondo derby stagionale. Segnala msn.com