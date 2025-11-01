Meno tasse per avere più voli | Con il piano della Regione il ’Fellini’ potrà decollare

Meno tasse per far volare il ’Fellini’ e gli altri scali minori. Il progetto della Regione piace tantissimo al sindaco Jamil Sadegholvaad. "Aspettiamo con fiducia il piano che sta preparando il governatore Michele de Pascale, che è persona pragmatica e che conosce molto bene i territori e le problematiche legate agli scali". L’idea è semplice quanto efficace: sgravi fiscali per le compagnie aeree che sceglieranno di effettuare i voli negli aeroporti minori. L’idea maturata in via Aldo Moro intende aiutare tutti e 3 gli scali minori in regione, ovvero Parma, Forlì e Rimini, inserendoli in un sistema complessivo che avrà al centro il ’ Marconi ’ di Bologna, aeroporto che anche quest’anno viaggia sui 10 milioni di passeggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

