Marconi e XXV aprile, pronti i progetti per le strade scolastiche. Le chiusure in concomitanza con gli orari di entrata e uscita partiranno a novembre. Dopo la prima sperimentazione alla Marconi a settembre dell’anno scorso, è arrivato il momento di mettere a regime il servizio, previsto già nel piano della mobilità sostenibile di Scandicci. Per strada scolastica si intende un tratto di strada in prossimità di una scuola in cui viene bloccato temporaneamente il traffico delle auto in modo che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza. Hanno accesso solamente i residenti e le persone con disabilità, che devono comunque muoversi con cautela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meno auto davanti scuola. Tratti pedonali attivati al suono della campanella