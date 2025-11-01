Meloni verso il referendum | il Premierato slitta per tutelare la riforma della Giustizia

Due riforme costituzionali in una sola legislatura sarebbero troppe. Questa è la linea che al momento sembra trapelare da via della Scrofa. Il Presidente del Consiglio si trova a dover far slittare la madre di tutte le riforme a favore di un risultato positivo al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

