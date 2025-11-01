Meloni nuova stretta anti-evasione | da gennaio sarà obbligatorio Cambia tutto
Si intensifica la lotta all’evasione fiscale con una misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e che punta a ridurre al minimo le aree d’ombra nei pagamenti commerciali. La novità, introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno e ora regolata da un provvedimento ufficiale dell’ Agenzia delle Entrate, riguarda l’obbligo per gli esercenti di collegare i registratori telematici di cassa agli strumenti di pagamento elettronico, come i Pos. Leggi anche: Maxi sequestro da oltre un miliardo alla holding di Campari: l’accusa è evasione fiscale Si tratta di un passo rilevante nella strategia di digitalizzazione e tracciabilità delle transazioni economiche, finalizzato a rendere più trasparenti gli incassi e a rafforzare il contrasto ai comportamenti evasivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
