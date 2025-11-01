Fanno tenerezza i continui, costanti, martellanti appelli che gridano al regime, alla dittatura, al pericolo dell'estrema destra in Italia (e in Europa). Può non piacere chi è al governo, è chiaro. Figuriamoci a un liberale (non liberal, che è altra cosa). Ma a sentire uno dei tanti esponenti politici o culturali della sinistra, sembra di trovarsi nel bel mezzo di un ordine militare, un regime dei colonnelli, un totalitarismo in costruzione. L'immaginazione, però, può giocare brutti scherzi. Un'immaginazione, va detto, nutrita di compiuta razionalità: il proposito è di gridare al lupo per risvegliare le coscienze dei "buoni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meglio urlare al regime che pensare