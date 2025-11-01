Meglio le bombe di Sydney Sweeney del Fantacalcio

Non basterà un barile di brandy per riprendermi dall'orrore del turno infrasettimanale della Serie A che la collaborazione con il Foglio Sportivo mi costringe a seguire per poter meglio esprimere tutto il mio disprezzo per un campionato inguardabile. Anzi, chiedo scusa per avere criticato la scelta di giocare Milan-Como in Australia: cosa, se non la fuga, potrebbe rendere digeribili partite giocate in difesa da calciatori sempre pronti a buttarsi a terra per farsi fischiare falli ridicoli da arbitri inadeguati? Molto meglio scappare dall'altra parte del mondo, e sperare nel fuso orario per raggiungere meno persone possibili.

