A Campogalliano, nel Modenese, la storica fabbrica di automobili Bugatti dismessa da anni è stata occupata da almeno 5mila ragazzi e ragazze per un mega rave party: ore e ore di techno senza sosta e sparata a tutto volume. Per un evento che potrebbe durare anche per giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mega rave party abusivo a Campogalliano (Modena)