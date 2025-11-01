Mega rave party abusivo a Campogalliano Modena
A Campogalliano, nel Modenese, la storica fabbrica di automobili Bugatti dismessa da anni è stata occupata da almeno 5mila ragazzi e ragazze per un mega rave party: ore e ore di techno senza sosta e sparata a tutto volume. Per un evento che potrebbe durare anche per giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
