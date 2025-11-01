Medicina e letteratura si incontrano | a Racalmuto il convegno Sciascia e Tobino

1 nov 2025

Due giornate dedicate al dialogo tra medicina, cultura e arte alla fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto con il convegno “Sciascia e Tobino: la letteratura tra impegno sociale e cura”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

