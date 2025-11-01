Media Usa | portaerei Ford attesa Caraibi

12.30 Secondo il Washington Post, la portaerei americana Gerald Ford è in navigazione verso i Caraibi, dove è attesa la prossima settimana con tre altre navi da guerra. A bordo 4mila militari. Se verificata, la notizia confermerebbe l' aumentare della tensione Usa-Venezuela. Mentre il presidente Trump ha seccamente negato di avere in progetto iniziative militari verso il Venezuela, il capo del Pentagono Hegseth si è limitato a dire che "naturalmente non condivideremmo dettagli operativi o scenari possibili" con la stampa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La portaerei americana Ford in rotta verso il Venezuela - La portaerei americana Ford è in rotta verso il Venezuela e i Caraibi dal Mediterraneo a seguito delle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti. Come scrive aviation-report.com

Davanti al Venezuela il più grande spiegamento militare Usa: «E non staranno a guardare. Probabile un attacco missilistico» - Con l'arrivo del gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald Ford, gli Stati Uniti disporranno di 13 forze navali, più di 700 missili e oltre 180 Tomahawk. Segnala msn.com

La portaerei nucleare USS Gerarld Ford ai Caraibi. Tremano Venezuela e Colombia - Cnn: il tycoon sta valutando di attaccare direttamente le strutture di produzione della cocaina, anche via t ... Scrive quotidiano.net