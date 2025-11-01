mec meldola premiata dalla cna regionale

È stata premiata nei giorni scorsi, come esempio di ricambio generazionale eccellente, la ditta Mec-Meldola durante l’assemblea di Cna Emilia-Romagna che si è tenuta all’Arena del Sole di Bologna nel corso dell’iniztiva dal titolo ‘I talenti dell’impresa. Coltivare competenze, generare futuro’. Il premio è stato consegnato all’azienda bidentina dal presidente provinciale di Forlì-Cesena Cna Sandro Siboni e dal direttore generale Franco Napolitano al fondatore Vladimiro Coveri, accompagnato dai figli Igor e Fabrizio. Mec-Meldola Snc di Coveri& C. di via della Gualchiera è presente sul mercato nazionale dal 1978 e attualmente occupa 20 addetti su un’area di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

