McTominay | De Bruyne è fortissimo senza di lui perdiamo tanto

Ilnapolista.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn  e ha presentato la gara tra Napoli e Como che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. McTominay: «Vogliamo isolare Politano e Neres, il Napoli si sente più forte delle altre». «Rispetto all’anno scorso i cambiamenti ci sono, ma diciamo che alzare sempre il livello fa parte del gioco. Io devo continuare a dimostrare, ciò significa impegnarmi sempre di più. Dopo aver perso Kevin dobbiamo performare ancora di più, perdiamo tanto perché è un calciatore fortissimo ma abbiamo una rosa importante. Proveremo a non far sentire la sua assenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mctominay de bruyne 232 fortissimo senza di lui perdiamo tanto

© Ilnapolista.it - McTominay: «De Bruyne è fortissimo, senza di lui perdiamo tanto»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perché il Napoli sembra avere un problema con De Bruyne, e quel problema si chiama McTominay - Più di tutto al Napoli sta mancando il McTominay formato Scudetto, ridimensionato dopo l'arrivo di De Bruyne: perché lo scozzese non gioca come nella ... Secondo fanpage.it

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay &#232; ingiocabile e De Bruyne fa subito gol - Napoli, prima giornata di Serie A: De Bruyne fa il debutto in Serie A con gol, McTominay si riconferma. Lo riporta calciomercato.it

Il Napoli riparte dominando il Sassuolo: McTominay sempre decisivo, De Bruyne &#232; di un’altra categoria - Il Napoli vince con sicurezza il match d’esordio del campionato 2025/26 in casa del Sassuolo: la difesa dello Scudetto da parte degli azzurri inizia con un 2- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mctominay De Bruyne 232