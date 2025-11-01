Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Como che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. McTominay: «Vogliamo isolare Politano e Neres, il Napoli si sente più forte delle altre». «Rispetto all’anno scorso i cambiamenti ci sono, ma diciamo che alzare sempre il livello fa parte del gioco. Io devo continuare a dimostrare, ciò significa impegnarmi sempre di più. Dopo aver perso Kevin dobbiamo performare ancora di più, perdiamo tanto perché è un calciatore fortissimo ma abbiamo una rosa importante. Proveremo a non far sentire la sua assenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: «De Bruyne è fortissimo, senza di lui perdiamo tanto»