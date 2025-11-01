McKennie Juventus, anche Luciano Spalletti punta su di lui contro la Cremonese: in quale ruolo verrà impiegato allo Zini. Ultimissimi aggiornamenti. L’era di Luciano Spalletti inizia con un’iniezione di dinamismo e certezze. Per il suo debutto assoluto sulla panchina della Juventus, questa sera (ore 20:45) nella delicata trasferta contro la Cremonese, il nuovo tecnico si affida agli uomini di maggiore affidabilità. E tra questi, spicca la conferma da titolare di Weston McKennie. CREMONESE JUVE LIVE L’uomo ovunque di Spalletti. Il centrocampista americano è una delle poche note liete di questo avvio di stagione negativo per la Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie Juventus, anche Spalletti punta sul jolly americano: in quale ruolo verrà impiegato contro la Cremonese. Ultimissimi aggiornamenti