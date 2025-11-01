Mbappé ha un potenziale tutto da scoprire intanto ha già segnato 60 gol al Real in 72 partite Marca

Kylian Mbappé è arrivato al Real Madrid per lasciare il segno e in poco più di una stagione lo sta già facendo. Con 60 gol in 72 partite, il francese da record ha imposto il suo ritmo anche al Bernabeu, dove la memoria di Cristiano Ronaldo resta ingombrante ma non più inarrivabile. A 26 anni, e con un contratto fino al 2029, Mbappé si è inserito in una tradizione di bomber che va da Di Stefano a Benzema, con l’obiettivo dichiarato di iscrivere il proprio nome tra i più grandi marcatori della storia del club. Ne parlano i madrileni di Marca. Qual è il potenziale di Mbappé? (Marca). Si legge così sul quotidiano spagnolo: “È naturale chiedersi quanto Kylian possa salire nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

