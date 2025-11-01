Mayor of Kingstown un viaggio all’inferno

Roma, 1 nov – È ritornata in forma smagliante con la quarta stagione, su Paramount+, una delle serie più dirompenti e, forse, meno conosciute degli ultimi anni: Mayor of Kingstown. Non per tutti. Premettiamo immediatamente che la serie creata da Taylor Sheridan (la mente dietro a Yellowstone, tra le altre cose) e Hugh Dillon non è assolutamente un prodotto per tutti. Per prima cosa la violenza mostrata sullo schermo è spesso molto esplicita. Inoltre non esiste un vero e proprio “eroe” con il quale empatizzare. Ed aggiungiamoci poi che ogni puntata lascia sempre un retrogusto amaro e non riconcilia certo con il mondo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

