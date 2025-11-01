Maxi sequestro delle azioni Campari | non pagate tasse per 1,3 miliardi di euro

1 nov 2025

Tasse non pagate per quasi 1,3 miliardi di euro. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari di Monza ha ordinato un sequestro preventivo del medesimo importo alla holding lussemburghese che controlla il gruppo Campari, noto a livello mondiale peri suoi aperitivi e alcolici.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

