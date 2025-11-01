Maxi sequestro delle azioni Campari | non pagate tasse per 1,3 miliardi di euro
Tasse non pagate per quasi 1,3 miliardi di euro. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari di Monza ha ordinato un sequestro preventivo del medesimo importo alla holding lussemburghese che controlla il gruppo Campari, noto a livello mondiale peri suoi aperitivi e alcolici.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Scopri altri approfondimenti
lapresse.it/economia/2025/… #Campari, sequestro di 1,2 miliardi in azioni per la holding #Lagfin - X Vai su X
Francesco Emilio Borrelli. . Gravi preoccupazioni in Irpinia: dalla criminalità organizzata all'aggressione in pubblico. Maxi-sequestro di droga a santa Lucia di Serino dove fu aggredito Borrelli.: “Occorre un intervento strutturale e non più rinviabile” Gli ultimi eve - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro di azioni Campari, “non pagate tasse per 1,3 mld di euro" - Lo ha ordinato il gip di Monza in seguito a un’inchiesta fiscale che tocca la holding lussemburghese Lagfin della famiglia Garavoglia ... Da milanotoday.it
La Guardia di finanza sequestra 1,2 miliardi in azioni della Davide Campari - I finanzieri della Gdf hanno sequestrato azioni ordinarie della Davide Campari per oltre un miliardo di euro - Da ansa.it
Campari, chiusa indagine fiscale, sequestro da oltre 1 mld di azioni - La procura di Monza ha incaricato la Guardia di finanza di effettuare l’operazione. italiaoggi.it scrive