Maxi piano contro allagamenti Il primo studio su tutta la rete | Servono 17 milioni di lavori

Uno studio pilota sulla rete fognaria e sul sistema idraulico di Montemurlo per ridurre il rischio di allagamenti in caso di piogge intense. È quello portato avanti da Publiacqua con l’Autorità Idrica Toscana, primo esempio del genere in Toscana, che consentirà di individuare con precisione i punti critici su cui intervenire. I primi risultati parziali – lo studio completo sarà consegnato a fine 2025 – hanno riguardato Bagnolo, Santorezzo e Montemurlo, e indicano la necessità di opere per circa 17 milioni di euro. Una cifra non realizzabile subito, motivo per cui l’amministrazione, d’intesa con Publiacqua, ha stabilito un primo pacchetto di interventi prioritari da un milione di euro da completare entro il 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi piano contro allagamenti. Il primo studio su tutta la rete : "Servono 17 milioni di lavori"

