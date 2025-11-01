Maxi eolico Badia del Vento | le associazioni sostengono la regione Emilia Romagna
Arezzo, 1 novembre 2025 – . A sostegno della decisione della Regione Emilia-Romagna di opporsi al progetto eolico “Badia del Vento”, s i schierano numerose realtà ambientaliste e territoriali: Italia Nostra (sezioni di Arezzo, Firenze, Valmarecchia e Maremma Toscana), WWF (sezioni di Rimini e Forlì-Cesena), Club Alpino Italiano – Regione Toscana, Amici della Terra, Altura, Associazione I Cammini di Francesco in Toscana, Coalizione TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione, Atto Primo – Salute, Ambiente, Cultura ODV, insieme a decine di comitati e associazioni locali dell’Appennino tosco-romagnolo e marchigiano, tra cui Crinali Liberi Londa, Comitato Tutela Crinale Mugellano, Appennino Sostenibile, Crinali Bene Comune, Salviamo l’Appennino Faentino Forlivese, Parma Città Pubblica APS e molte altre realtà riunite nella difesa del paesaggio e delle comunità di montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Tutti uniti contro lo scempio del Parco Eolico di Badia del Vento! La tutela del nostro territorio non è negoziabile. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo con forza: quel progetto va fermato. La Regione Emilia-Romagna aveva già annunciato azioni amministr - facebook.com Vai su Facebook
Maxi eolico Badia del Vento: le associazioni sostengono la regione Emilia Romagna - Arezzo, 1 novembre 2025 – Maxi eolico Badia del Vento: le associazioni sostengono la regione Emilia Romagna. Secondo lanazione.it
Maxi Eolico Baia del Vento. Le associazioni ambientaliste: “L’Emilia Romagna dice no” - Tutti in coro per dire no al Maxi Eolico Badia del Vento. Da chiamamicitta.it
«Maxi Eolico di Badia del Vento: Casucci cambia posizione come cambia il vento» - «Abbiamo appreso con sconcerto le recenti dichiarazioni del Consigliere della Regione Toscana Marco Casucci, che si è espresso a favore del progetto del maxi eolico di Badia del Vento, affermando che ... Da lanazione.it