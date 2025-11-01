Maxi controlli di Halloween nelle vie della movida | chiuso un locale

Monzatoday.it | 1 nov 2025

Scherzetto di Halloween per il proprietario di un locale a Monza. Durante i maxi controlli effettuati dalla polizia locale nella serata di venerdì 31 ottobre (la sera di Halloween, appunto) è stato chiuso un locale in una delle zone della movida cittadina.Le irregolarità trovate nel.

