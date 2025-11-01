Mauro Puorro scomparso da cinque mesi l’ipotesi sul corpo ritrovato nel Lambro | atteso l’esame del Dna
È scomparso da casa sua il 16 giugno scorso e, a oggi, i suoi familiari non hanno ancora ricevuto alcuna risposta. Mauro Puorro quel giorno si è allontanato dal negozio di famiglia dove lavorava, ma non ha fatto più ritorno. Per settimane il 60enne di Pero è stato cercato, tra segnalazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
