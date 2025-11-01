Mattinata di paura al San Donato boati e scoppi | 2 auto in fiamme

Bologna, 1 novembre 2025 – I boati, gli scoppi e poi le fiamme. Mattinata di paura al quartiere San Donato, dove sono andate a fuoco due macchine che erano parcheggiate lungo la strada. Intorno alle 8, infatti, i residenti di via Fregoli, all’angolo con via Sacco, sono stati svegliati da forti botti, causati da un incendio che è partito da un’auto; il rogo, poi, ha coinvolto anche i veicoli in sosta vicino al mezzo che ha preso improvvisamente fuoco. Le auto distrutte e danneggiate nell’incendio. Bilancio: due macchine distrutte, mentre altre due, parcheggiate lì accanto, sono state danneggiate parzialmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

