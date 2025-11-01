Matteo Renzi | il rottamatore che non se ne va mai tra garantismo referendum e riforme già fatte

Lidentita.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Renzi torna a pontificare su garantismo, toghe e riforme epocali. Ma ricordate quando disse che avrebbe lasciato la politica se avesse perso il referendum? E invece. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

matteo renzi il rottamatore che non se ne va mai tra garantismo referendum e riforme gi224 fatte

© Lidentita.it - Matteo Renzi: il rottamatore che non se ne va mai, tra garantismo, referendum e riforme “già fatte”

Scopri altri approfondimenti

Richetti, il rottamatore della prima ora che vuole il contributivo per parlamentari ed ex - È questo il motto di Matteo Richetti, braccio destro di Matteo Renzi e, insieme a lui, rottamatore della prima ora. Scrive ilsole24ore.com

Renzi chiude la Leopolda 13, al centro i conflitti internazionali - Sono le crisi internazionali al centro delle riflessioni di Matteo Renzi, nel suo discorso di chiusura alla Leopolda. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Renzi Rottamatore Garantismo