Matteo Renzi | il rottamatore che non se ne va mai tra garantismo referendum e riforme già fatte

Matteo Renzi torna a pontificare su garantismo, toghe e riforme epocali. Ma ricordate quando disse che avrebbe lasciato la politica se avesse perso il referendum? E invece. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

