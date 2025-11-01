Matteo Grandi lo chef stellato che pesava 200 chili corre la maratona di New York

Nel giro di un anno e mezzo il titolare del ristorante Matteo Grandi in Basilica ha perso oltre 100 chili, cimentandosi in diverse corse anche grazie a un campione italiano dell'ultramaratona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

matteo grandi lo chef stellato che pesava 200 chili corre la maratona di new york

© Gazzetta.it - Matteo Grandi, lo chef stellato che pesava 200 chili, corre la maratona di New York

Un anno e mezzo fa Matteo Grandi, chef vicentino del ristorante stellato «Matteo Grandi in Basilica», pesava quasi 200 chili.

È la storia di Matteo Grandi, chef e titolare del ristorante stellato Matteo Grandi in Basilica: un anno e mezzo fa pesava quasi 200 chili, ora 89 e correrà la maratona di New York.

«Pesavo quasi 200 chili, ora ne peso 89 e andrò alla maratona di New York. Mi sono allenato con mio fratello e altri due amici, nulla è impossibile. Per prepararci ci siamo affidati a un professionista, quando uno cedeva, gli altri lo trainavano.

