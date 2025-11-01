Matteo Grandi lo chef stellato che pesava 200 chili corre la maratona di New York

Nel giro di un anno e mezzo il titolare del ristorante Matteo Grandi in Basilica ha perso oltre 100 chili, cimentandosi in diverse corse anche grazie a un campione italiano dell'ultramaratona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Matteo Grandi, lo chef stellato che pesava 200 chili, corre la maratona di New York

Matteo Grandi, lo chef che pesava 200 chili:«Il mio corpo oggi è il risultato della mia testa». E ora partecipa alla maratona di New York - Un anno e mezzo fa Matteo Grandi, chef vicentino del ristorante stellato «Matteo Grandi in Basilica», pesava quasi 200 chili. Secondo msn.com

Lo chef stellato Matteo Grandi: «Pesavo quasi 200 chili, ora ne peso 89 e andrò alla maratona di New York. Mi sono allenato con mio fratello e altri due amici, nulla è ... - Con lui ci saranno il fratello e due amici: «Per prepararci ci siamo affidati a un professionista, quando uno cedeva, gli altri lo trainavano. msn.com scrive