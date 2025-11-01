Master del Messaggero al Tritone il 15 novembre l?open day della seconda edizione
La casa dell?informazione apre le sue porte. La storica redazione centrale del Messaggero, in via del Tritone a Roma, sarà il luogo dell?Open day della seconda edizione del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
Open Day – Master in Giornalismo e Media Communication 15 novembre 2025, ore 10.30 Sede de Il Messaggero – Roma Partecipazione in presenza (posti limitati) o in diretta streaming. Un’occasione per conoscere da vicino il Master promosso da Un - facebook.com Vai su Facebook
Open Day – Master in Giornalismo e Media Communication 15 novembre 2025, ore 10.30 Sede de Il Messaggero – Roma Partecipazione in presenza (posti limitati) o in diretta streaming. Un’occasione per conoscere da vicino il Master promosso da Un - X Vai su X
Master del Messaggero, al Tritone (il 15 novembre) l’open day della seconda edizione - All’appuntamento, Massimo Martinelli, direttore responsabile del Messaggero e direttore operativo del master; i vicedirettori del quotidiano Guido Boffo e Alvaro Moretti (che insieme al vicedirettore ... Scrive ilmessaggero.it